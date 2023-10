Birdwatching no Parque dos Jacarandás este domingo (22)

Birdwatching – O projeto “Aves de Santa Bárbara”, realizado pela Prefeitura

de Santa Bárbara d’Oeste, DAE (Departamento de Água e Esgoto), voluntários e população, realizará neste domingo (22) mais um birdwatching (observação de aves em inglês). Desta vez será no Parque dos Jacarandás, localizado no Mollon, às 7 horas. É preciso se inscrever antecipadamente no site https://linktr.ee/prefeiturasbo

A participação é gratuita e não requer equipamento especializado. A pessoa interessada que tiver e quiser pode levar binóculos, câmeras e cadernos de anotações. Durante o encontro os participantes também receberão um guia de aves e poderão realizar o registro das mesmas, contribuindo para o inventário da fauna de Santa Bárbara d’Oeste.

Mais notícias da cidade e região

O “Aves de Santa Bárbara” é referenciado no birdwatching, atividade que oferece aos participantes uma forma diferente de lazer, os colocando em contato com a fauna do Município, pela observação das aves, contribuindo com a sensibilização quanto às questões relacionadas ao meio ambiente e espaços públicos.

Estudo

Há cinco anos Santa Bárbara d’Oeste realiza um trabalho de monitoramento da fauna silvestre em diversos pontos da área rural, remanescentes florestais e até mesmo nos parques urbanos. Realizado por técnicos da Prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto), foram registradas 236 espécies de aves no período.

Por Santa Bárbara d’Oeste estar localizada no bioma Mata Atlântica, um dos biomas com maior biodiversidade de plantas e animais do mundo, é possível observar uma rica variedade de aves. Algumas espécies são facilmente encontradas até mesmo na área urbana, como o bem-te-vi, o joão-de-barro, o quero-quero, o sanhaço-cinzento e o beija-flor-tesoura. Outras aves também frequentam o Município, como é o caso da garça-azul, o tuiuiú, o colhereiro, o beija-flor-de-bico-curvo e a anhuma.

Mais informações da agenda do grupo estão disponíveis no perfil do Instagram @avesdesbo

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP