O livro secreto do escritor mais vendido da semana Não ficção

dos títulos mais vendidos do PublishNews em Não Ficção. A obra, da especialista no mercado literário Lilian Cardoso, também entrou para a lista dos mais vendidos da revista Veja, ocupando o 13º lugar no gênero de Autoajuda e esoterismo.

A crescente nas vendas desta obra mostra que os escritores buscam cada vez mais a profissionalização na escrita. O mercado de autores independentes, por exemplo, teve um aumento de 30% durante a pandemia, de acordo com dados do Clube dos Autores, uma das principais plataforma de autopublicação do país.

A publicação reúne pesquisas, depoimentos, dados importantes do mercado para democratizar ainda mais a produção literária no país, com a qualidade necessária até chegar às mãos dos leitores.

“O livro secreto do escritor” leva este título porque é também um workbook em forma de diário para as anotações, que funciona como um guia para a escolha de temas, editoras, formatos e passos para publicações independentes, inclusive na Amazon. A autora também revela os detalhes sobre como chegar a tão desejada lista dos mais vendidos, feito que realiza pela terceira semana consecutiva.

Este projeto é um pioneiro, sendo o primeiro livro no Brasil a traçar, de A a Z, todo o processo de escrita e publicação. Um verdadeiro compêndio de informações organizadas para aqueles que desejam escrever seu primeiro livro ou para autores em busca de mais reconhecimento.

Neste sábado (21), Lilian realiza sessão de autógrafos da obra na Drummond Livraria, localizada no Conjunto Nacional, a partir das 16h.

