A Surf Center, primeiro clube com piscina de ondas coberta

e aquecida do mundo para a prática do surf, que será inaugurado no segundo semestre de 2024, em Curitiba, anuncia o lançamento do protótipo que simula o funcionamento da piscina de ondas, em escala 1:10.

Localizado no espaço Surf Center, anexo à obra da Surf Center, o protótipo é uma cópia fiel do gerador de ondas GT3K, o primeiro 100% nacional no segmento de ondas artificiais dinâmicas com patente depositada. Com tecnologia inteligente, a flexibilidade permite criar diversos tipos de ondas, exclusivas para cada praticante, além de baixo custo operacional e de manutenção, já que o mecanismo para a fabricação fica fora da água.

O gerador de ondas GT3K é ativado com uma pulseira inteligente que permite que surfistas de diferentes níveis possam surfar no mesmo horário: a tecnologia exclusiva identifica o praticante do esporte, produz a onda conforme suas habilidades e avisa o momento que a onda perfeita para ele irá entrar na piscina.

Na simulação das ondas no protótipo, é possível conhecer a experiência Surf Center na prática: é só escolher entre as quatro pulseiras-teste disponíveis e reproduzir a onda selecionada, para conhecer de perto a tecnologia.

Com mais de 1.400 metros quadrados, a piscina de ondas na capital paranaense irá oferecer ondas de direita moduláveis e adaptáveis para todos os surfistas, de crianças a adultos de todas as idades, desde os praticantes iniciais até os profissionais do esporte. As ondas podem variar de meio metro a um metro, com duração de 8 a 12 segundos. O título dá direito a uma hora de surf por semana na piscina de ondas e acesso para toda a família, a qualquer hora, em todas as demais modalidades, sem limite de tempo.

Em uma área de 3.400 m², além da piscina de ondas, a Surf Center traz um skate park de 250 metros quadrados. O esporte queridinho do momento também está presente: quadras de beach tennis estarão à disposição dos sócios, além de academia de musculação totalmente equipada, e diversas modalidades de práticas esportivas, entre elas o crossurf, lutas e pilates de aparelho. O clube conta também com loja de acessórios esportivos, vestiários completos e área de convivência entre os sócios e suas famílias.

Governo de SP abre inscrições para o Circuito Mais Mulher em São Sebastião

No mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, abriu as inscrições da segunda edição do Circuito Mais Mulher. O evento é gratuito e todas as informações estão disponíveis no site www.circuitomaismulher.sp.gov.br.

Com a estimativa de público participante direto de 3 mil e de indireto 7 mil, a iniciativa é dedicada exclusivamente a mulheres adultas e adolescentes, com idade a partir dos 15 anos. São as quatro cidades contempladas: São Sebastião (29/10), Avaré (12/11), Santa Fé do Sul (19/11) e Bauru (26/11).

Cada etapa terá três circuitos, sendo: corridas de cinco e dez quilômetros e caminhada de três quilômetros. O evento possui caráter inclusivo de implementação de estrutura para a acessibilidade de pessoas com deficiência. As largadas serão realizadas sempre às 8 horas e as cerimônias de premiação a partir das 10 horas, em todas as etapas.

A retirada de kits acontecerá nos dias antecedentes ao evento, com os locais definidos e divulgados no site da corrida.

“O projeto contempla ainda diversas atividades voltadas à saúde, nutrição e segurança no cotidiano do universo feminino. E sabemos que o incentivo à prática esportiva, como o Circuito Mais Mulher, fortalece a integração, elevação da autoestima, bem-estar e lazer das participantes. Podemos, dessa forma, compartilhar informações sobre a importância do diagnóstico precoce aliado ao tratamento eficaz do câncer de mama”, disse a secretária de Esportes do Estado, Coronel Helena Reis.

Calendário de provas – Circuito Mais Mulher

São Sebastião – 29/10

Avaré – 12/11

Santa Fé do Sul – 19/11

Bauru – 26/11

Primeira edição

A primeira edição do Circuito Mais Mulheres ocorreu neste ano, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, nas cidades de Presidente Prudente (12/03), São José do Rio Preto (19/03), São Paulo (26/03) e Registro (02/04). A iniciativa envolveu quase 14 mil corredoras na prova de rua com percurso de caminhada de três quilômetros e corridas de cinco e dez quilômetros, além de palestras, orientações e realizações de exames voltados à saúde feminina.