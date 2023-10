A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, iniciou nesta semana a reforma do campo de futebol society do bairro Antônio Zanaga.

As intervenções fazem parte de uma série de revitalizações e construções nos espaços esportivos do município. A grama sintética existente no local começou a ser removida na quinta-feira (19). Já foi iniciada a implantação da nova grama sintética fibrilada. O serviço compreende também a aplicação de borracha reciclada de pneu e a varredura e acabamento da borracha.

Além das melhorias no gramado, será realizada a manutenção dos alambrados, a troca dos refletores por lâmpadas de LED e uma nova pintura geral. O objetivo é oferecer melhores condições para a prática do esporte e incentivar a utilização do espaço pela comunidade. “Continuamos trabalhando intensamente pelo esporte de Americana e proporcionando mais lazer e bem-estar à nossa população. Tenho certeza que, após a conclusão dessa esperada revitalização, este campo será ainda mais frequentado pelos atletas do bairro e da região”, celebra o prefeito Chico Sardelli.

“Foi dada a largada para essa obra tão aguardada pelos moradores do Zanaga. Logo logo o gramado vai estar um tapete e pronto para receber o pessoal que gosta de bater uma bolinha por aqui”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi. “Nossa missão é garantir que todos os espaços esportivos de Americana estejam em ordem para que a população possa praticar seus exercícios. Esta é mais uma das várias reformas e construções que estamos realizando para fomentar o esporte em nossa cidade”, reforça o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Com investimento de R$ 93.214,40, a obra é custeada com recursos próprios da Secretaria de Esportes. O prazo de execução do serviço é de dois meses, e os trabalhos são realizados pela empresa Legrass Gestão de Obras e Comércio, vencedora do processo licitatório.

ESF do Zanaga verifica caderneta de vacinação na Casa da Criança Curió

A equipe da ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Antônio Zanaga realizou uma ação para verificar a caderneta de vacinação dos alunos da Casa da Criança Curió nesta quinta-feira (19). A iniciativa foi da própria coordenação da ESF em parceria com a direção da instituição de ensino.

Ao todo foram consultadas 180 cadernetas, sendo que 14 estavam com uma ou mais vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI) em atraso. Os pais foram orientados a procurar a unidade de saúde para atualizar a vacinação das crianças.

A ação acontece paralelamente à Campanha Nacional de Multivacinação, em que também ocorre a conferência e atualização das cadernetas pelos profissionais da Saúde.

“Nós realizamos recentemente o Dia D de Multivacinação, porém as vacinas continuam disponíveis em todas as unidades de saúde do município. É fundamental que os pais se conscientizem da importância de imunizar seus filhos e atualizem a cobertura vacinal deles”, alerta a enfermeira Ana Paula Barbosa.

