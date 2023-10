Câmara SB tem noite de homenagens e títulos

Homenagens- A Câmara barbarense promoveu, na noite desta quinta

(19 de outubro), sessão solene para a entrega do Título Honorífico de Cidadão Barbarense, honraria criada pelo Decreto Legislativo nº 10/1996 em homenagem a personalidades credoras de reconhecimento público que prestaram relevantes serviços à comunidade barbarense. Esse título tem o sentido maior de certificar uma pessoa como filho da terra, muito embora não tenha nascido aqui, mas tenha adotado o Município como seu e por ele tenha se dedicado.

Dos 17 indicados em 2023, estiveram presentes no evento os seguintes homenageados: Klauber José Marcelli (indicação do vereador Joi Fornasari), Cairbar Pereira de Araújo (indicação do vereador Celso Ávila), padre Kleber Fernandes Danelon (indicação do vereador Careca do Esporte), Talita Cristina Pinotti Scatulon (indicação do vereador Reinaldo Casimiro), padre Marcos Roberto da Silva (indicação do vereador Tikinho TK), José Maqueia Correia (indicação do vereador Juca Bortolucci), Cláudio Chiarion (indicação do vereador Nilson Araújo), dr.ª Eliete de Fátima Guarnieri (indicação do vereador Eliel Miranda), Gustavo Nottolini Salvagnini (indicação do vereador Bachin Jr.), Carlos Leonildo Negro (indicação do vereador Felipe Corá), Arlindo Ferreira da Silva (indicação do vereador Arnaldo Alves) e Loriley da Rosa Komatsu (indicação da vereadora Kátia Ferrari). O vereador Carlos Fontes aproveitou a oportunidade para entregar o diploma à ex-vereadora Sueli Terezinha Bonfim Silva, indicada por ele em 2021.

Ao lado do presidente Paulo Monaro, compuseram a mesa de honra da solenidade o vice-presidente, Celso Ávila; o 2º secretário, Valdenor de Jesus; o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches; e a juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste, dr.ª Eliete de Fátima Guarnieri. O evento, no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Casa de Leis, foi transmitido, ao vivo, pelo site oficial do Legislativo e pelas páginas no Facebook e no Youtube (@camarasbo).

