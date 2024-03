Parceria abre as portas do HM para estagiários de fisioterapia e enfermagem

O serviço assistencial do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi passou a contar com o apoio de estagiários de cursos de enfermagem e fisioterapia em fevereiro. A presença supervisionada dos estudantes da área de saúde foi viabilizada por convênio entre a Faculdade de Americana (FAM) e a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra o hospital por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Em suas rotinas no HM, os estagiários têm supervisão direta de profissionais designados pela instituição de ensino. O estágio curricular conta com duração máxima de até quatro horas diárias e será cumprido pelos alunos em formato de rodízio até o dia 13 de junho.

O objetivo do estágio é a complementação do ensino curricular dos alunos por meio de “treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico de relacionamento humano”. No Brasil, o estágio de estudantes é fundamentado pela Lei Nº 11.788/2008.

“A parceria proporciona aos estagiários o contato com a realidade de saúde. Eles conhecem a rotina de diferentes setores do hospital, acompanhados dos professores supervisores, interagindo com a equipe multiprofissional. Estamos confiantes nos bons resultados do trabalho”, diz a coordenadora de fisioterapia da FAM, Adriana Pertille.

“É um privilégio para os estudantes ter o HM como campo de estágio, porque ele é nossa principal referência no âmbito da média e alta complexidade. Estou convicto de que essa parceria vai possibilitar a qualificação de excelentes profissionais”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.