Nova Odessa com muita diversão, o Thermas Water Park é o destino ideal. Localizado em São Pedro, possui águas quentes e diversas atrações como a maior Piscina de Ondas do Estado de São Paulo e o maior Parque Infantil da América Latina.

Com reconhecimento internacional, foi apontado como o 7º parque mais visitados da América Latina, e o 4º do Brasil, pela Themed Entertainment Association (TEA). Em sua estrutura, o parque possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, loja de conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática, além de uma área totalmente VIP com bangalôs para as famílias que buscam mais privacidade.

Com 70 mil metros quadrados de área construída, os visitantes podem usufruir também do complexo de piscinas; os quilômetros de toboáguas em formatos reto e caracol; o Free Fall, que possui incríveis 12 metros de queda livre; e a Fazendinha do Vô Bráulio.

O Thermas Water Park, que propõe uma experiência incrível para seus visitantes, oferece ingressos com descontos nas compras antecipadas pelo site www.thermas.com.br , ou ainda, através do telefone 4000-2998 (a ligação é direta sem DDD). Para grupos e excursões a partir de 15 pessoas, existem condições especiais que podem ser conferidas por atendimento via WhatsApp através do número (19) 3112-3394.

Agora, para quem quer estender a viagem e aproveitar ainda mais, uma ótima opção é o São Pedro Thermas Resort, que fica dentro do complexo do parque e conta com restaurante, atrativos para adultos e crianças, recreação, ofurôs, espaço kids, playground, academia, saunas seca e úmida, SPA, salas de massagem, hidromassagens, bares, PUB e Trattoria, conveniência, cinema, salão de jogos, mirante e piscina coberta e aquecida. Mais notícias da cidade e região Outra forma de hospedagem é nos Chalés do Thermas, também dentro do complexo. Construídos em estilo suíço, traz em sua área de lazer piscinas, toboágua, salão de jogos, playground, quadra de beach soccer e um restaurante exclusivo para uso da Pousada, além de diversas atividades com monitores durante toda estadia. O parque ainda conta com diversos parceiros para hospedagem que podem ser conhecidos no site oficial do Thermas.

Promoções – São muitas as promoções que o parque oferece. Como os preços são dinâmicos, comprando antecipadamente os ingressos é possível pagar com descontos de até 70%. Além dessa oportunidade, pode escolher a categoria do seu ingresso obtendo ainda mais desconto!

Serviço – O Thermas Water Park São Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 – Km 189 – Fazenda Limoeiro, aproximadamente 180km da capital paulista. Mais informações pelo 4000-2998 (a ligação é direta sem DDD), (19) 3181-2111, (19) 3481-0900

