Internado e protestos

Pessoas se posicionam em frente ao hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro irá se internar daqui a pouco para mais uma cirurgia. Grupo segura placas com escritas “Sem anistia; sem perdão; Bolsonaro na prisão”.

Comunicado: O ex-presidente @jairbolsonaro

entrou no centro cirúrgico pouco antes das 5:00 da manhã, tudo transcorrendo dentro da normalidade. Nesse momento o Presidente passa por procedimentos de correção de hérnia de hiato ( causa refluxo, soluços e tosses secas contínuas) bem como desvio de septo para melhorar a condição respiratória ( oxigenação ).

