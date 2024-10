Parque Ecológico completa 40 anos neste sábado com programação especial

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, celebra neste sábado (12) o aniversário de 40 anos do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana. Às 9h haverá uma solenidade em alusão à data e, na sequência, terá início a programação especial com diversas atrações.

Ao longo do dia, os visitantes poderão participar de jogos educativos com o tema reciclagem e pintura de desenhos, além de terem acesso a material educativo, mudas e sementes, distribuídos pela Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura.

Das 9h às 12h, será realizada uma ação educacional em frente ao recinto da Ariranha com a equipe da Unidade de Parque Ecológico – Núcleo de Educação Ambiental (NEA). Serão abordadas especialmente a importância das espécies da fauna brasileira e da manutenção desses animais sob cuidados humanos. As crianças receberão material para ler e pintar, um jogo da memória e um folheto com o mapa das espécies.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destaca a data comemorativa e a importância do Parque Ecológico de Americana. “São 40 anos dedicados aos animais, plantas e meio ambiente, buscando a preservação das espécies e deste espaço tão querido pela população, que é referência e patrimônio da cidade. Preparamos uma programação para celebrarmos a data de aniversário e convidamos para que venham visitar o nosso Parque e zoológico”, diz Fábio.

Os visitantes também poderão conhecer as novas espécies de animais que chegaram ao zoológico de Americana: uma lhama macho e seis jovens flamingos. “Os novos animais vão aumentar o grupo que já existe no zoo. A lhama macho veio do zoo de Bauru e fará companhia para a lhama fêmea que já temos. Os flamingos vieram do zoo de Itatiba, e novos animais deverão chegar em breve”, explica o diretor do Parque Ecológico, João Carlos Tancredi.

Além de toda a manutenção realizada constantemente no Parque, o diretor destaca as recentes reformas dos cinco recintos dos pequenos felinos, a reforma e ampliação dos cinco recintos dos tucanos e a reforma do espaço antigo dos Aoudads (caprinos).

O Parque Ecológico está localizado na Avenida Brasil, 2.525, numa área de 120 mil metros quadrados. O zoológico abriga cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos. São 103 espécies diferentes, sendo que 80% delas pertencem à fauna brasileira, inclusive várias ameaçadas de extinção.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou de forma online. Custam R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Não pagam ingresso menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência.

Para a compra online, basta acessar o site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br), clicar no ícone “Portais”, em seguida “Parque Ecológico” e clicar no link “ingressos”.

O Parque Ecológico de Americana funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 16h.