Parque Irmã Dorothy, em Hortolândia, começa a receber decoração natalina

Espaço está sendo preparado para acolher o 9° Natal Sustentável da Prefeitura

Aos poucos, o verde absoluto do Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, vai cedendo espaço para outras cores e tons típicos do Natal. Em meio às árvores e estruturas de madeira e metal, surgem festões e adereços vermelhos, brancos, dourados, prateados e multicoloridos. É o Natal Sustentável da Prefeitura, que vai ganhando corpo.

Equipes da Prefeitura trabalham diariamente, com dedicação e afinco, nos preparativos da edição deste ano, que será aberta na sexta-feira, 05/12, às 19h. Para evitar acidentes com os visitantes, o espaço está temporariamente fechado desde o dia três deste mês. É que, para a produção e instalação dos cenários natalinos, os servidores precisam cortar plásticos, madeiras e outros materiais, bem como mexer com a fiação elétrica para que centenas de árvores ganhem microlâmpadas decorativas. Os adereços são feitos a base de materiais recicláveis como garrafas plásticas do tipo PET, tubulações plásticas, CDs e DVDs inservíveis e outros objetos reaproveitáveis.

Já inteiramente decorado, o Pq. Irmã Dorothy reabrirá, na primeira sexta-feira de dezembro, para este evento festivo que mobiliza milhares de pessoas, tanto de Hortolândia quanto de cidades vizinhas. A programação cultural deste ano já foi divulgada e pode ser conferida nos canais oficiais da Administração Municipal. O espaço de lazer, um dos cartões postais da cidade, está localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415, no Jd. Nossa Senhora de Fátima.

Observatório

O OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago, que também recebe o Natal Sustentável, permanecerá aberto em novembro, fechando no dia quatro de dezembro para ser decorado e reabrindo dois dias depois, no dia seis, às 19h.

