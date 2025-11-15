Oficinas natalinas começam neste final de semana no Tivoli

Atividades gratuitas ocorrem sábado e domingo; Papai Noel, trono pet, show diário com mais de 200 mil luzes de LED e árvore de 20 metros de altura são outras atrações da programação de Natal

O clima natalino segue em alta no Tivoli Shopping, que neste fim de semana dá início às oficinas infantis do “Ateliê de Natal”, um projeto inédito que promete encantar as famílias e tornar a experiência de fim de ano ainda mais especial.

Com início neste final de semana, as oficinas acontecerão sempre aos sábados e domingos até o dia 14 de dezembro.

Nos sábados, as crianças poderão participar das oficinas de dobraduras natalinas, colocando a criatividade em prática para confeccionar enfeites e cartões temáticos. Já nos domingos, a magia ganha sabor com as oficinas de confeitaria e pintura de biscoitos amanteigados, com direito a aventais, toucas de chef e embalagens personalizadas.

As atividades são gratuitas e serão realizadas em sessões de 45 minutos, nos horários das 14h, 15h, 16h e 17h, com inscrições presenciais a partir das 13h, em frente ao Restaurante Estação Valentina, por ordem de chegada.

Inclusão

Com foco na inclusão, o projeto conta com monitoras capacitadas para atender crianças com autismo e outras condições que demandam atenção especial, garantindo que todos possam participar em um ambiente acolhedor e respeitoso.

“É a primeira vez que o Tivoli realiza uma oficina de Natal nesse formato e o objetivo é oferecer momentos de diversão e aprendizado em família, estimulando o espírito natalino de forma lúdica e criativa”, explica Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping. “Queremos que as crianças vivam a experiência do Natal de maneira completa, criando, brincando e se encantando.”

As já tradicionais cantatas de Natal também fazem parte da programação do Tivoli e será possível acompanhar a agenda completa de apresentações nas redes sociais do shopping.

Papai Noel, trono pet e solidariedade

Além das oficinas natalinas, quem for no Tivoli Shopping poderá aproveitar as diversas atrações preparadas especialmente para esse período. O Papai Noel já está em seu trono, localizado em frente às lojas Renner e Riachuelo, e recebe o público de terça a domingo, das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h), para fotos, abraços e muitos pedidos de Natal.

E para que toda a família participe, inclusive os bichinhos, o Trono Pet também está instalado, permitindo que os tutores tirem fotos com seus companheiros de quatro patas em um espaço especialmente preparado.

Reforçando o espírito solidário que marca a data, o Tivoli promove mais uma edição da campanha de arrecadação de brinquedos, destinada a crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação, que rendeu ao shopping a prata no Troféu Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Center), reafirma o compromisso do empreendimento com a comunidade e com ações de impacto positivo.

“Aqui o Natal Acontece!”: encanto em cada detalhe

Com o tema “Aqui o Natal acontece”, o Natal do Tivoli Shopping surpreende pela grandiosidade e atenção aos detalhes. A decoração externa conta com mais de 200 mil lâmpadas de LED e uma árvore inédita de 20 metros de altura instalada no estacionamento, além da ambientação especial pelos corredores e Praça de Alimentação, transformando o shopping em um verdadeiro cenário de encantamento e memórias afetivas.

Entre as atrações mais esperadas está o show diário de luzes, que acontece todas as noites, às 20h, sincronizando música, brilho e emoção em um espetáculo que já se tornou tradição na programação natalina do Tivoli.

“Cada detalhe foi pensado para despertar a emoção. Nosso Natal combina beleza, solidariedade e experiências que aproximam as pessoas. É um convite para viver momentos inesquecíveis com quem amamos”, completa Paula.

Serviço:

🎁 Oficinas natalinas

📅 Dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30/11, 06, 07, 13 e 14/12.

🎨 Sábados: Oficinas de dobraduras natalinas

🍪 Domingos: Confeitaria e pintura de biscoitos amanteigados

🕓 Às 14h, 15h, 16h e 17h

📝 Inscrições: presenciais, a partir das 13h, em frente ao Restaurante Estação Valentina

🎅🏻Papai Noel

📅de terça a domingo

🕓 das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h)

📝Em frente lojas Renner e Riachuelo

