Grupo de Proteção Ambiental registra 750 ocorrências em 2025

O Grupo de Proteção Ambiental (GPA), vinculado à Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, registrou neste ano mais de 750 ocorrências, das quais 200 relacionadas a maus-tratos contra animais. Também foram contabilizados oito flagrantes de descarte irregular de resíduos, 16 apreensões de aves silvestres e 40 resgates de animais silvestres.

Nesta quinta-feira (13), na sede da corporação, os integrantes do GPA receberam novos braceletes que passam a compor o fardamento oficial da equipe.

O GPA atua na proteção do meio ambiente no território barbarense, abrangendo fauna, flora e mananciais, além de realizar fiscalizações contra descarte irregular, poluição sonora e maus-tratos a animais. O grupo também reforça a segurança pública na zona rural, promovendo operações de bloqueio de trânsito e outras ações preventivas.

Fiscalização durante o período de Piracema

A Guarda Civil Municipal, por meio do GPA, mantém intensificadas as ações de monitoramento e fiscalização nos mananciais que abastecem o município durante o período de Piracema, que segue até 28 de fevereiro de 2026, fase reprodutiva dos peixes.

As atividades são realizadas por vias terrestre, aquática e aérea, com o uso de drones e apoio do Canil da Guarda Municipal, com foco nas represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo. Pescadores flagrados em atividade irregular serão conduzidos à Delegacia de Polícia e estarão sujeitos a sanções previstas em lei, incluindo multa e pena de 1 a 3 anos de detenção.

Em caso de ocorrência ou denúncia, o munícipe pode entrar em contato pelos telefones (19) 3458-1388 ou 153.

