HM, Unacon e UPA São José abrem processo seletivo para seis áreas

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, estão com processo seletivo aberto para vagas de auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de manutenção elétrica, técnico de enfermagem e técnico de manutenção predial. As inscrições vão até o dia 30 de novembro.

O Edital 052/2025 inclui contratação e formação de cadastro de reserva. Para concorrer aos cargos, os interessados devem realizar os seguintes passos:

– Acessar o site www.santacasachavantes.org;

– No menu principal, clicar em “Trabalhe Conosco”;

– Acessar o item “Processo Seletivo HM Americana” e, em seguida, fazer o download do edital correspondente ao cargo e cadastrar o currículo.

As unidades são administradas pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP