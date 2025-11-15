Sumaré ultrapassa 15 mil atendimentos pelo SEBRAE e PAT em 2025

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulgou relatório técnico referente ao período de janeiro a outubro de 2025, apontando mais de 15 mil atendimentos realizados pelo SEBRAE Aqui Sumaré e pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Segundo o documento, o SEBRAE Aqui Sumaré registrou 4.906 atendimentos no período, oferecendo consultorias, capacitações e orientações especializadas para empreendedores e interessados em abrir ou aprimorar seus negócios. Desse total, 2.486 atendimentos foram destinados a pessoas físicas e 2.411 a microempreendedores individuais (MEIs), o que demonstra o equilíbrio entre o apoio ao público em geral e aos empreendedores formalizados.

Já o PAT Sumaré reforçou seu papel como um dos principais postos de intermediação de mão de obra da Região Metropolitana de Campinas, com 10.291 atendimentos, 3.181 vagas captadas, 3.457 encaminhamentos e 514 contratações efetivadas. O desempenho contribuiu diretamente para o saldo positivo de 4.197 novos empregos formais até setembro de 2025, o que representa 12% do total de vagas criadas na cidade, conforme dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O prefeito Henrique do Paraiso destacou a importância do trabalho integrado das instituições. “Sumaré tem se consolidado como uma cidade empreendedora e com forte capacidade de geração de empregos. Seguimos comprometidos com o desenvolvimento econômico e social da nossa população”.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou o impacto social das ações. “Os números mostram que as políticas públicas voltadas à capacitação e ao empreendedorismo estão gerando resultados concretos. Cada atendimento representa uma nova oportunidade de crescimento pessoal e profissional para os cidadãos de Sumaré”.

Ed Carlo Michelin, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, enfatizou o caráter estratégico das iniciativas. “Estamos modernizando os serviços, fortalecendo parcerias e ampliando oportunidades para os empreendedores e trabalhadores sumareenses. O relatório comprova que o planejamento aliado às demandas do mercado gera resultados sólidos e duradouros”.

O relatório conclui que a continuidade e o aprimoramento das ações do SEBRAE e do PAT são fundamentais para manter o bom desempenho e ampliar o alcance das políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e qualificação profissional.

