Prefeito Chico entrega Prêmio Excelência Educacional de alfabetização a quatro escolas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e o dirigente regional de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira, fizeram, nesta sexta-feira (14), a entrega simbólica do Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo de São Paulo a municípios e escolas de destaque no programa Alfabetiza Juntos. A cerimônia de premiação, com a presença das gestoras das unidades, ocorreu no auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no Dia Nacional da Alfabetização.

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo) e Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Prof. Milton Santos (Praia Azul) e Prof. Florestan Fernandes (Morada do Sol) farão jus a um total de R$ 177.200,00, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Educação. Os valores estão disponíveis nos cofres municipais e serão transferidos às contas das escolas ainda este mês.

“Para nós, mais importante que o prêmio é o seu significado: o avanço na alfabetização de nossas crianças. Esta premiação reconhece os esforços diários dos profissionais da Educação para garantir que os estudantes desenvolvam habilidades de leitura e escrita até o 2º ano do Ensino Fundamental e somos muito gratos a cada um. Essa é uma parceria que o nosso governador Tarcísio de Freitas tem feito em todo o estado e é um reconhecimento importante para as escolas e os municípios”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“A premiação não apenas reconhece como também valoriza o trabalho das equipes escolares. O reconhecimento é uma força motivadora muito potente e que reforça a importância de cada membro da comunidade escolar. Vocês são exemplo”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, estar entre os municípios com os melhores índices de alfabetização valida o trabalho da administração municipal e a dedicação de seus profissionais. “O Prêmio Excelência Educacional demonstra a evolução dentro da própria escola, que vai avançando e melhorando na competição com ela mesma. Quero agradecer o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir pela confiança no trabalho de nossa rede e dar os parabéns às equipes de gestão, que fazem a diferença na vida das nossas crianças”, declarou.

As escolas se destacaram na alfabetização de crianças, alcançando as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2024. O prêmio tem como critério o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nos resultados do Saresp. Cada escola tinha uma meta individual, considerando evolução de notas, complexidade da unidade, tamanho, vulnerabilidade social e se integra o regime de ensino em tempo parcial ou integral.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, também destacou o impacto da premiação. “Este reconhecimento mostra que o trabalho sério, comprometido e contínuo da nossa rede de Educação está dando resultados concretos. É motivo de orgulho para toda a cidade ver nossas escolas avançando e garantindo um futuro melhor para as crianças”, afirmou.

Também marcaram presença na cerimônia o vereador Renan de Angelo; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli; os secretários municipais Juliani Hellen Munhoz Fernandes (Assistência Social e Direitos Humanos) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação); a secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina; as gestoras Conceição Ap. Ventura Mondin (CIEP São Jerônimo), Vanda Margareth Pastori (CIEP São Vito), Sueli Maria Bernardo Beraldo (EMEF Milton Santos) e Aparecida Marques (EMEF Florestan Fernandes); a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Mariana Leite Zimmermann Araújo, além de professores e pedagogos das escolas.

Confira a premiação concedida às escolas de Americana:

CIEP Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo): 478 estudantes – R$ 47.800,00

CIEP Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito): 307 estudantes – R$ 30.700,00

EMEF Prof. Milton Santos (Praia Azul): 486 estudantes – R$ 48.600,00

EMEF Florestan Fernandes (Morada do Sol): 501 estudantes- R$ 50.100,00

