Handebol Feminino de Nova Odessa conquista vice no Mirim e 3º na Série Prata do Infantil

Equipes mostram evolução e encerram participação na LHESP com resultados expressivos

A equipe de Handebol Feminino de Nova Odessa finalizou sua participação na Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP) com bons resultados nas categorias Mirim e Infantil. Ao todo, nove equipes participaram da Liga na categoria Infantil — Franca, Sorocaba, Rio Claro, Campinas, Dois Córregos, Tietê, Itapira e Nova Odessa. Já na categoria Mirim, quatro equipes competiram – São José dos Campos, Nova Odessa, Rio Claro e Sorocaba.

A equipe Mirim de Nova Odessa, formada por atletas de até 12 anos, encerrou a fase de classificação em segundo lugar. No dia 27 de setembro, jogando em casa, venceu Rio Claro por 23 a 11 na semifinal, disputando a decisão da Série Ouro. A final aconteceu no dia 2 de novembro, contra São José dos Campos, no Centro de Treinamento Atleta Cidadão, na casa do adversário. Nova Odessa lutou até o fim, mas ficou com o vice-campeonato, após derrota por 21 a 11.

Na categoria Infantil, com atletas de até 14 anos, Nova Odessa disputou a Série Prata. Em outubro, a equipe jogou contra Dois Córregos no Ginásio Amauri Destro, em Franca, e venceu por 23 a 20, somando pontos importantes na classificação. Já a semifinal foi marcada por muito equilíbrio contra Tietê, em um jogo decidido por apenas um ponto — 15 a 14 para o adversário. Mesmo sem avançar para a final, Nova Odessa encerrou a competição com um importante 3º lugar, demonstrando evolução técnica e competitiva.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Ângelo Faroni, as equipes tiveram uma grande evolução, fruto do empenho dos técnicos, do apoio das famílias e do compromisso da nossa gestão com o Esporte. “Seguiremos investindo para que cada vez mais crianças e adolescentes tenham oportunidades de crescer, competir e representar Nova Odessa com orgulho”, destacou ele.

“No ano passado, o Mirim terminou com o bronze e o Infantil ficou em oitavo lugar. Agora, voltamos para casa com um vice-campeonato e um terceiro lugar. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e evolução diária das atletas”, comemorou o técnico, Roger Prado.

