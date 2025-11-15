PAT de Americana anuncia 292 vagas de emprego
Leia + notícias de Economia, emprego e mercado
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 292 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Açougueiro – Sem Experiência 5
Ajudante de Encanador – Sem Experiência 2
Ajudante de Jardinagem – Sem Experiência 1
Atendente de Loja – Com Experiência 1
Atendente de Loja – Sem Experiência 2
Atendente de Lojas e Mercado – Sem Experiência 3
Atendente de Mesa – Com Experiência 1
Atendente de Padaria – Sem Experiência 2
Auxiliar Administrativo – Com Experiência 4
Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência – temporário 1
Auxiliar de Estoque – Com Experiência 6
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 5
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 5
Auxiliar de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 3
Balconista – Sem Experiência 4
Carregador e Descarregador de Caminhões – Sem Experiência 2
Chefe de Serviços Limpeza – Com Experiência 1
Coletor de Lixo – Sem Experiência 1
Consultor de Vendas – Com Experiência 3
Consultor de Vendas – Sem Experiência 1
Coordenador de Obras – Com Experiência – Temporário 1
Costureira – Com Experiência 2
Eletricista de Instalações – Com Experiência 5
Encanador – Com Experiência 2
Estoquista – Com Experiência 4
Farmacêutica – Com Experiência 1
Faxineiro – Com Experiência 3
Faxineiro – Sem Experiência 2
Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 1
Lavador de Veículos – Com Experiência 10
Lavador de Veículos – Sem Experiência 5
Letristas de Veículos de Máquinas Operatrizes – Com Experiência 5
Mecânico de Manutenção e Instalação – Sem Experiência 3
Mecânico Diesel – Com Experiência 7
Montador – Com Experiência 5
Motorista – Com Experiência 2
Motorista de Caminhão – Com Experiência 1
Motorista Entregador – Sem Experiência 3
Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações – Com Experiência 8
Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 10
Operador de Acabamentos – Sem Experiência 2
Operador de Caixa – Sem Experiência 5
Operador de Caixa PCD – Sem Experiência 2
Operador de Câmera Frias – Sem Experiência 1
Operador de Roçadeira – Sem Experiência 11
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo – Com Experiência 2
Operador de Trator de Lâminas – Com Experiência 1
Pedreiro – Com Experiência – Temporário 6
Pintor – Com Experiência – Temporário 6
Pintor Eletrostático – Com Experiência 8
Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 4
Servente de Limpeza – Sem Experiência 6
Servente de Obras – Com Experiência – Temporário 2
Soldador – Com Experiência 2
Supervisor de Caixas e Bilheteiros – Sem Experiência 2
Técnico de Comunicação de Dados – Com Experiência 5
Técnico de Edificações – Com Experiência- Temporário 1
Técnico de Manutenção Elétrica – Com Experiência – Temporário 10
Técnico do Mobiliário – Sem Experiência 1
Técnico em Atendimento e Vendas – Com Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 3
Vendedor Interno – Com Experiência 8
Vendedor Interno – Sem Experiência 1
Vendedor Porta a Porta – Com Experiência 3
Vigia – Sem Experiência 3
Zelador de Edifício – Com Experiência 3
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 16
Arco Comércio e Varejo 1
Arco Logística 6
Arco Produção 3
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 16
Estágio na Área da Saúde 1
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 2
Estágio para Ensino Médio 10
Estágio em Moda 1
Estágio em Química 1
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP