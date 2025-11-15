SBO: obra da nova UBS do Jardim Aranha Oliveira tem reboco e preparo da laje

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Aranha Oliveira avançam em ritmo contínuo.

As equipes responsáveis executam os serviços de reboco das paredes e o preparo da ferragem que dará sustentação à laje da unidade.

A nova estrutura está sendo construída em terreno localizado entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho, totalizando 650 m² de área construída.

Projeto

O projeto contempla 11 consultórios, sendo seis destinados aos atendimentos de clínica geral, ginecologia e pediatria, além de 5 consultórios odontológicos.

A unidade contará ainda com farmácia, salas de curativos, procedimentos e inalação, além de uma sala multiuso, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento à população.

