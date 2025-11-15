Santos e Palmeiras se enfrentaram na noite deste sábado na Vila Belmiro um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.

O gol do jogo foi marcado nos minutos finais da partida. Holleiser, que tinha acabado de entrar, marcou o tento salvador para o lado santista.

A vitória por um a zero tirou o Santos da zona de rebaixamento e confirmou o Flamengo como novo líder do Brasileirão. O time carioca agora tem três pontos de frente sobre o Palmeiras.

Foi a segunda derrotaSeguida do verdão.

O time da vila mostrou maior volume de jogo no primeiro tempo perdendo duas chances claras de gol. Bastante desfalcado por convocações da data FIFA, O Palmeiras jogou mais recuado e soube se defender.

Uma das grandes esperanças dos Santos foi o craque Neymar que se apresentou mais pro jogo e tentou liderar da equipe.

Santos na luta contra a degola

O peixe vai seguir na luta contra o rebaixamento na cinco rodadas que ainda faltam para o final do Brasileirão. O time encara a surpresa do campeonato, o Mirassol.

