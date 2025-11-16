O sol está mais forte: aumento da radiação UV acende alerta para uso do protetor solar

O sol está mais forte: aumento da radiação UV acende alerta para o uso diário do protetor solar

As mudanças climáticas e o aumento das temperaturas médias estão elevando a intensidade da radiação ultravioleta (UV) em diversas regiões do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o país registrou aumento significativo nos índices de radiação em períodos de pico solar, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Em algumas capitais, o índice UV já ultrapassa o nível 11, considerado extremo pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Essa intensificação dos raios solares acende um alerta sobre a importância da fotoproteção diária e contínua, e não apenas durante o verão ou em atividades ao ar livre, mas também nos dias nublados e dentro de ambientes fechados, já que os raios UVA atravessam vidros e nuvens. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) reforça que o câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil, correspondendo a cerca de 33% de todos os diagnósticos oncológicos do país, e que a exposição solar sem proteção é o principal fator de risco.

“Com o aumento da temperatura e da intensidade solar, o uso do protetor deixou de ser apenas uma etapa estética e passou a ser uma medida de saúde. A radiação hoje é mais agressiva, e mesmo exposições breves e repetidas acumulam efeitos nocivos na pele. A fotoproteção diária é a forma mais eficaz de prevenir esses danos”, explica Cristian Moreira, Gerente de Desenvolvimento da Lovely Beauty Care.

Por que o sol está mais forte?

A intensificação da radiação UV está diretamente relacionada às mudanças climáticas globais e ao afinamento da camada de ozônio, que diminui a filtragem natural dos raios ultravioleta. Com o aumento das temperaturas médias e da poluição atmosférica, o calor reflete mais fortemente sobre superfícies urbanas, criando uma sensação térmica mais alta e maior incidência de radiação sobre a pele.

De acordo com especialistas, os raios UVA (responsáveis por 95% da radiação que atinge a Terra) penetram profundamente na pele e estão presentes mesmo em dias nublados ou em ambientes internos, atravessando vidros e janelas. Já os raios UVB são mais intensos entre 10h e 16h, sendo os principais causadores das queimaduras solares.

“Os efeitos da radiação são cumulativos. Mesmo quem não se expõe diretamente ao sol, mas anda de carro ou trabalha próximo a janelas, está sujeito ao impacto dos raios UVA. Por isso, o uso diário e a reaplicação do protetor são fundamentais”, reforça Cristian.

Mais do que estética: prevenção e consciência

O aumento da radiação solar reforça a necessidade de repensar hábitos cotidianos. Especialistas alertam que a prevenção ainda é a forma mais eficaz e acessível de cuidado com a pele. Reaplicar o protetor a cada duas horas, evitar a exposição prolongada e escolher fórmulas seguras e confortáveis são atitudes simples que reduzem significativamente os riscos.

“Cuidar da pele é cuidar de si mesmo. A fotoproteção precisa ser vista como parte da rotina de saúde, tanto quanto escovar os dentes ou usar o cinto de segurança. O desafio das marcas é tornar esse hábito mais fácil, agradável e compatível com o dia a dia real das pessoas”, ressalta Cristian.

Fotoproteção inteligente: o novo pilar do skincare

A busca por produtos que unem proteção solar e tratamento reflete uma mudança de comportamento: o protetor deixou de ser um item sazonal e passou a ocupar o centro das rotinas de beleza e autocuidado. Relatórios de mercado, como o da Mintel (2024), apontam que 68% das consumidoras brasileiras buscam fórmulas multifuncionais, que ofereçam benefícios de skincare aliados à proteção diária.

Pensando nisso, a Lovely Beauty Care desenvolveu uma linha completa de protetores solares faciais e corporais com FPS 35 e FPS 70, que combinam fotoproteção de alta performance e benefícios cosméticos.

Com textura leve, toque seco e rápida absorção, os protetores da Lovely foram desenvolvidos para não arder os olhos, um dos principais motivos que levam os consumidores a abandonarem o uso contínuo do protetor facial. Além disso, são resistentes à água e ao suor, veganos, dermatologicamente testados e livres de parabenos.

