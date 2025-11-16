Vôlei feminino de Americana faz seletiva para atletas no Centro Cívico

Leia + sobre esportes

A equipe de vôlei feminino da Secretaria de Esportes de Americana realiza, entre esta segunda e quarta-feira, dias 17 e 19, seletivas para as categorias de base da modalidade. A atividade acontece na Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Na segunda-feira, a partir das 13h30, a seletiva será voltada a meninas nascidas entre os anos de 2010 e 2011 (sub-17), enquanto na quarta-feira, a ação começa às 13h30, para nascidas em 2014 (sub-13), e continua às 15h30, para meninas de 2013 (sub-14).

Podem participar quaisquer interessadas que ainda não façam parte de nenhum projeto de voleibol da Secretaria e que tenham disponibilidade para treinar no período da tarde, no Centro Cívico. As meninas devem comparecer ao local com 30 minutos de antecedência, portando documento original com foto e vestidas adequadamente para a prática esportiva.

Processo de avaliação

Durante o processo de avaliação, serão observados quesitos como aptidão física, coordenação motora e técnica nos fundamentos da modalidade. O objetivo da ação é selecionar novas meninas em nível de competição para compor o grupo das categorias de base, para que futuramente possam participar dos campeonatos representando o município.

“A seletiva é uma ótima oportunidade para descobrirmos novas atletas e tornar ainda mais competitivo nosso grupo para 2026”, comentou a professora Adriana Cristina da Silva.

“Essa é mais uma ação que reforça o nosso compromisso com a juventude de Americana. Temos investido continuamente nas categorias de base de várias modalidades esportivas, pois acreditamos que, através dessas oportunidades, nossos atletas podem desenvolver seu potencial e representar nossa cidade em grandes competições”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP