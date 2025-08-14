Parque Maeda abre pomar para colher e saborear jabuticabas direto do pé

O Parque Maeda, em Itu-SP, oferece uma experiência especial para quem aprecia jabuticabas: uma visita ao seu pomar com mais de 700 pés carregados da fruta. Durante o passeio, os visitantes podem colher e degustar as jabuticabas diretamente do pé, aproveitando o sabor no seu estado mais fresco. A experiência custa R$ 25,00 por pessoa, com direito ao consumo ilimitado no local. Quem quiser levar um pouco para casa pode adquirir uma cumbuca com as frutas por R$ 15,00. As visitas acontecem às sextas, sábados e domingos, das 10h às 16h, enquanto durar a safra.



Essa é uma oportunidade única para os visitantes do Parque Maeda aproveitarem o melhor da fruta, já que os pés estão carregados. “Proporcionar essa conexão com a natureza é algo que valorizamos muito. Queremos que nossos visitantes sintam o prazer de colher a fruta do pé e vivam momentos de tranquilidade e bem-estar em meio à natureza”, ressalta Henrique Maeda, administrador do parque.



Com a crescente busca por roteiros ao ar livre e contato direto com a natureza, o Parque Maeda tem atraído cerca de 70% do seu público da capital e Grande São Paulo, reforçando a preferência dos visitantes por experiências únicas em um ambiente natural.



Para acessar o pomar, é necessário adquirir o ingresso do passeio e também o passaporte day use ou a entrada avulsa do parque. Crianças menores de quatro anos não pagam.



Sobre o parque

O Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos maiores restaurantes self-services do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use, o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site.

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda e os tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

