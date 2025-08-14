Ana Castela vai tocar no jogo da NFL deste ano

Ana Castela, um dos maiores nomes da música sertaneja atual, foi anunciada nesta quinta-feira, 14, como responsável por cantar o Hino Nacional na segunda edição da NFL no Brasil. O evento acontece no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, antes da partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

Em 2025, ano em que a Festa do Peão de Barretos celebra seus 70 anos, Ana Castela foi escolhida como Embaixadora do maior rodeio da América Latina. Tornando o momento ainda mais emblemático, ela agora se prepara para subir ao palco da NFL, um evento de repercussão global.

Essa fase marca não apenas seu crescimento artístico, mas também a força que sua música vem conquistando em grandes cenários.

Fala Ana Castela

“Nunca imaginei que teria a chance de cantar o hino em um evento como a NFL, ainda mais no Brasil. É uma honra enorme e uma emoção indescritível. Vai ser um momento muito especial, não só pra mim, mas para todo mundo que está acompanhando. Confesso que estou um pouco nervosa, não vejo a hora de estar lá!“, conta Ana.

Considerada uma das maiores potências esportivas do mundo, a liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL) retorna em 2025 para sua segunda edição em solo nacional. O evento acontecerá novamente na Neo Química Arena, que em 2024 foi palco do duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. A expectativa é de que o evento em São Paulo atraia milhares de torcedores e, mais uma vez, faça história ao unir esportes, música e a paixão do público brasileiro.

