Prefeitura de Americana realiza campanha de divulgação da Manobra de Heimlich

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação (SECOM), está promovendo uma campanha de divulgação da Manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada em casos de engasgo. A ação atende ao disposto na Lei Municipal nº 6.940, de 8 de maio de 2025, de autoria do vereador Leco Soares, que determina a obrigatoriedade da afixação de cartazes ilustrativos sobre a manobra em instituições de ensino e estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local.

Como parte da iniciativa, a SECOM produziu vídeos informativos, com a participação de servidores do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (192), detalhando o procedimento. Os cartazes ilustrativos contam com QR Code que direciona aos vídeos, publicados na página oficial da Prefeitura no YouTube (youtube.com/prefeituraamericanaoficial). O material impresso também informa os contatos de emergência que devem ser acionados.

O conteúdo está disponível para download no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), na aba da Secretaria de Saúde. Qualquer estabelecimento pode imprimir e afixar o material em local visível.

A Manobra de Heimlich consiste em compressões abdominais para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa que esteja sufocando devido à obstrução por corpo estranho, como alimentos. O cartaz apresenta o passo a passo de aplicação, de forma clara e didática.

“A informação pode salvar vidas. Essa é uma iniciativa importante e que reforça o compromisso da nossa gestão com a saúde e a segurança da população. Ao apoiar a divulgação da Manobra de Heimlich, estamos cumprindo a lei e, mais do que isso, promovendo cidadania e cuidado com o próximo. Pequenas ações como essa podem ter grande impacto, especialmente em situações de emergência, onde cada segundo conta”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito, Odir Demarchi, também ressaltou a relevância da ação: “Estamos trabalhando de forma integrada entre as secretarias para facilitar o acesso da população a conteúdos que podem fazer a diferença em situações de emergência. É uma ação simples, mas extremamente importante, que envolve prevenção, educação e cuidado com a vida”.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a medida complementa as ações educativas da pasta: “A Manobra de Heimlich é simples, mas precisa ser conhecida. A disponibilização desse cartaz de forma acessível amplia o alcance da informação e pode ser decisiva em momentos críticos”.

“A comunicação tem um papel estratégico na conscientização da população. Desenvolver esse cartaz e disponibilizá-lo de forma acessível é uma maneira de democratizar a informação e contribuir diretamente para a prevenção de acidentes. Estamos falando de uma medida simples, mas que pode salvar vidas, e é esse tipo de ação que nos motiva diariamente na Secretaria de Comunicação”, afirmou o secretário de Comunicação, Leon Botão.

O secretário de Educação, Vinícius Ghizini, destacou o papel das escolas na divulgação da campanha. “As escolas têm um papel formador que vai além do conteúdo pedagógico, e ensinar primeiros socorros, mesmo que de forma ilustrativa, ajuda a preparar a comunidade escolar para agir com responsabilidade em situações de emergência”, declarou.

