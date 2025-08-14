Moradores de pelo menos 5 bairros de Americana relatam falta d’água no final da tarde desta quinta-feira. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou nesta quarta que iria realizar a manutenção na canaleta de água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A autarquia também informava que, para a execução do serviço, seria necessário interromper temporariamente o tratamento de água.

Mas a previsão era de que o trabalho deveria durar cerca de três horas e poderia causar intermitência no abastecimento em toda a cidade.

Moradores com a boca no trambone

Em grupos de whatsapp, as reclamações foram dos bairros falou que seria umas 3 horas já tem 7 horas no meu Bairro

São Jerônimo, Mathiensen “a água esta bem fraca”- Cidade Jardim 1 e jardim são Pedro, Parque gramado, Parque das Nações “sem um pingo de água”, São luiz, São Manoel e Vale das Nogueiras.

A normalização do fornecimento será gradual após a conclusão da manutenção, e eventuais reflexos no abastecimento poderão ocorrer até sexta-feira (15).

Mais notícias da cidade e região