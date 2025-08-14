Americana terá feira e Exposição de Orquídeas até domingo na Fidam

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e parceiros, realiza a abertura oficial da 3ª Feira AgroUrbana e da 53ª Exposição Nacional de Orquídeas nesta sexta-feira (15), às 10h, na Fidam (Feira Industrial de Americana). O evento, que integra as comemorações do aniversário de 150 anos do município, será realizado até domingo (17), com entrada gratuita.

A Feira AgroUrbana conta com a participação de 19 expositores e tem o apoio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) da Casa da Agricultura de Americana. Já a Exposição Nacional de Orquídeas, organizada pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, reúne 80 expositores de sete estados, com apoio do Sicredi e outros parceiros.

Durante o evento, serão promovidos dois cursos na Fidam. Na sexta-feira, das 10h às 11h30, será ministrado o curso gratuito “Aprenda a Exportar”, por meio do Programa Exporta SP, sem necessidade de inscrição. A atividade é voltada a micros, pequenas e médias empresas, além de produtores rurais, e tem como objetivo orientar sobre como iniciar ou ampliar exportações.

No sábado, às 10h, será realizado o workshop “Cultivo de Rosas do Deserto”, com Apolonia Grade, produtora de orquídeas. A atividade terá duração de três horas, com emissão de certificados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/ikmtxBp7C3sSr2sS6

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a relevância das atrações para a cidade e a região. “A Feira AgroUrbana mobiliza e incentiva os expositores para o fortalecimento do segmento na cidade, valorizando os produtos locais. A Exposição de Orquídeas é um evento tradicional, muito prestigiado pela população de toda a região e de outros estados, impulsionando as vendas junto aos cultivadores e movimentando os apreciadores das flores e visitantes”, disse Fábio.

Na sexta-feira (15) e no sábado (16), o evento ocorre das 8h às 20h; no domingo (17), das 8h às 16h. A estrutura conta praça de alimentação, vendas de flores, hortaliças, insumos, estruturas para estufas, equipamentos e outras atrações.

O evento tem o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A Fidam está localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200, Vila Israel.

