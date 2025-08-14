Roberta Lima quer painéis de energia solar em prédios públicos de Americana

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize um estudo técnico sobre a viabilidade da implantação de painéis fotovoltaicos em prédios públicos municipais.

Segundo a parlamentar, a energia solar fotovoltaica é uma fonte limpa, renovável e de baixo impacto ambiental, cuja adoção pode reduzir significativamente a emissão de gases de efeito estufa e apresenta grande potencial para proporcionar economia a médio e longo prazo. Outro benefício apontado por Roberta é a redução das despesas com energia elétrica, permitindo que esses recursos sejam realocados para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

“A instalação de sistemas fotovoltaicos em escolas, unidades de saúde e demais repartições públicas não apenas promove a redução de custos, mas também contribui para a conscientização ambiental da população. Ao ver a energia limpa sendo utilizada no cotidiano, cidadãos e estudantes passam a compreender, na prática, os benefícios da sustentabilidade, criando um efeito multiplicador na adoção dessas práticas na comunidade”, ressalta Roberta.

A autora pergunta no requerimento se existe algum estudo técnico em andamento ou já concluído sobre a viabilidade da instalação de painéis de energia solar em escolas, unidades de saúde e demais repartições públicas municipais; se a prefeitura já realizou análise de custo-benefício sobre a adoção de energia solar como alternativa sustentável e econômica nos prédios públicos; e se existe previsão orçamentária para implementação desse tipo de projeto em curto ou médio prazo.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (19). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

