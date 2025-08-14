Morre Edinho, 2o servidor mais antigo de Nova Odessa

Edson Peterson Valente, conhecido como Edinho, morreu esta quinta-feira, aos 61 anos.
Ele nasceu em 10 de novembro de 1963 e ingressou no serviço público municipal (prefeitura de Nova Odessa) em 11 de fevereiro de 1983, na função de cadastrista do setor de Obras e Urbanismo.
A prefeitura de Nova Odessa emitiu nota de pesar pelo passamento do servidor.
Edinho tinha história
Ele era o segundo servidor ativo mais antigo da cidade.
Ao longo de sua trajetória profissional passou por diversas áreas, entre elas, Recursos Humanos (Paço Municipal, Secretaria de Saúde e Coden Ambiental), Ciretran e Diretoria de Habitação. Nos últimos anos, vinha atuando novamente no setor de Cadastro.
Aos familiares e amigos, prestamos nossas sinceras condolências.
