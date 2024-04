Parques infantis das escolas municipais de SBO recebem manutenção

A Emefei “Profª Purificacion Sanches Fonseca – Dona Pura”, no Jardim Monte Líbano recebeu nesta semana, serviços de manutenção corretiva e preventiva no parque infantil. A ação é executada por empresa contratada pela Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste e seguirá em todas as unidades escolares municipais, conforme cronograma organizado pela Secretaria de Educação.

Dentre os serviços estão revisão de parafusos e outros elementos de fixação, revisão e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos, revisão e conserto dos encaixes em brinquedos de madeira, lixamento e pintura. O investimento é de R$ 249 mil em recursos próprios.

São 58 unidades municipais que atendem, junto com as escolas conveniadas, mais de 16 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

