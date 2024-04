Hospital da Unimed Ribeirão Preto recebe selo ‘UTI Top Performer’

A UTI geral adulta e a Unidade de Terapia Cardiovascular Avançada (UTCA) do Hospital da Unimed Ribeirão Preto receberam o selo “UTI Top Performer”, uma iniciativa da Epimed Solutions para destacar as unidades com melhores performances em todo o território nacional.

A avaliação é feita de acordo com as Matrizes de Eficiência do sistema Epimed Monitor, que utilizam os parâmetros Taxa de Mortalidade Padronizada e Taxa de Utilização de Recursos Padronizada, ajustados à gravidade do paciente.

De acordo com Gil Teixeira, coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva geral adulta do hospital, com 21 leitos, um total de 1.800 UTIs brasileiras participam do programa e somente 177 receberam a distinção. “Os principais fatores que nos levam a ter este reconhecimento são o alto nível de qualidade de atendimento, sempre priorizando o resultado positivo, acolhimento dos familiares, uso de tecnologia de ponta e qualificação profissional de todos os envolvidos no trabalho”, destaca Teixeira.

A UTI cardiológica do Hospital Unimed Ribeirão Preto, reconhecida pela quarta vez com o selo da Epimed, possui 20 leitos e mais de 30 cardiologistas, responsáveis por diversos procedimentos de alta complexidade. “Este reconhecimento se deve à equipe altamente capacitada, ao apoio da diretoria do hospital e à rede de apoio de alta complexidade em cardiologia, que reflete em menores índices de mortalidade e de readmissão e nos coloca entre as melhores unidades do país”, comenta Pedro Schwartzmann, médico e coordenador da UTCA.

Criado em 2010, o projeto “UTIs Brasileiras”, desenvolvido pela Epimed e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), tem como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico das unidades de terapia intensiva no Brasil e compartilhar informações que possam ser úteis para orientar políticas de saúde e estratégias, com o objetivo de melhorar o cuidado com pacientes críticos. O projeto estimula ainda o uso de indicadores de qualidade e desempenho na gestão das UTIs e, com isso, busca aprimorar a qualidade da medicina intensiva e aumentar a segurança dos pacientes no Brasil. “Atuamos de modo a garantir que as nossas UTIs entreguem excelência e qualidade no cuidado dos pacientes de alta complexidade”, finaliza Teixeira.

Sobre a Unimed Ribeirão Preto

Referência em saúde para Ribeirão Preto e região, a Unimed oferece aos seus clientes serviços de qualidade de vida, com ética e uma visão humanizada. Fundada em 1971, a Unimed Ribeirão Preto conta com mais de 1.000 médicos e possui serviços próprios para atendimento a cerca de 171 mil clientes, além de outros 30 mil atendidos em sistema de intercâmbio com as outras Unimeds: Hospital Unimed, Hospital São Paulo, Unimed 24 Horas, Laboratório, Centro de Diagnóstico por Imagem, Farmácia, Núcleo de Atenção à Saúde (NAS), Espaço Viver Bem, Departamento de Saúde Ocupacional (DSO) e centro de reabilitação adulto e infantil, além de ampla estrutura de hospitais credenciados, pronto atendimentos, unidades laboratoriais, ambulâncias e o Centro de Atenção à Saúde Alto da Semar (CAS), em Sertãozinho, garantindo qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnósticos.