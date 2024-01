Passeios e gastronomia movimentam a 73ª Festa do Figo e 28ª Expogoiaba de Valinhos

Muitas atrações como shows, passeios culturais e gastronomia típica prometem agitar a 73ª Festa do Figo e 28ª Expogoiaba da cidade de Valinhos, interior do Estado de São Paulo, que vai acontecer entre os dias 12 e 28 de janeiro de 2024. Com entrada gratuita todos os dias, o evento é uma das festas mais esperadas da população valinhense e de toda a Região Metropolitana de Campinas. O evento, que será no Parque Monsenhor Bruno Nardini, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Valinhos, e tem a realização, assim como no ano passado, da Organização Estrela, uma das maiores empresas de entretenimento do Estado de São Paulo.

Grandes nomes da cena musical brasileira estarão se apresentando durante os nove dias de festa. Sertanejo, pagode e rock são alguns dos ritmos que irão embalar a festa e levar o público presente ao delírio. A abertura do evento, dia 12 de janeiro, fica com o show do grupo de pagode Pixote. Considerado um dos melhores shows da atualidade, Zé Neto & Cristiano cantam grandes sucessos da carreira no dia 13 de janeiro. No dia 14, a apresentação fica por conta da dupla Guilherme & Santiago.

A segunda semana de shows da 73ª Festa do Figo e 28ª Expogoiaba começa no dia 19 de janeiro com o grande fenômeno do momento da música sertaneja, a “Boiadeira” Ana Castela, que tem arrastado multidões em seus shows. No dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião – Padroeiro da cidade de Valinhos – Mayck e Lyan e Vini Drumond comandam o público presente. No dia 21 de janeiro, a Turma do Pagode se apresenta pelo segundo ano consecutivo na festa.

A última semana da 73ª Festa do Figo e 28ª Expogoiaba começa no dia 26 de janeiro com o show de Jorge & Mateus, uma das duplas mais aclamadas da história da música sertaneja. No dia 27 de janeiro a festa fica por conta de Cezar & Paulinho. E encerrando com chave de ouro o evento, a banda de rock Ira! se apresenta. Além dos shows do palco principal, outros palcos espalhados pelo recinto terão artistas regionais se apresentando, fomentando a cultura local e ampliando o repertório oferecido.

AGROTURISMO E CITY TOUR

Todos os sábados e domingos dos três finais de semana do evento (dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro), das 9h às 16h, haverá os passeios de Agroturismo. O roteiro passa por propriedades nas quais os visitantes conhecerão lindas paisagens, o cultivo do figo e da goiaba, a produção de doces típicos e poderão degustar vinhos e licores artesanais. O valor do ingresso é de R$ 30,00 por pessoa.

Também aos finais de semana é possível realizar a City Tour pelos principais pontos turísticos de Valinhos como vinícolas, empórios e a casinha do figo com chocolate. O valor do ingresso é de R$ 25,00 por pessoa. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (19) 9 8153 7537.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

A praça de alimentação terá opções para todos os gostos, do italiano aos lanches, incluindo muita guloseima. Terá ainda Barraca Italiana; o Festival do Torresmo; o Food Trucks (com lanches diversos); comida nordestina; Pizza Cone; Crepe Francês e Suíço; milho; porções; e espetinho.

Para quem gosta terá ainda churros; sorvete; doces; vinho; chopp, refrigerantes; e água de coco. Além da Tenda da Asserutil, com seus tradicionais lanches de calabresa, hambúrguer, pernil e mortadela, incluindo a parte de bebida (água com e sem gás, cervejas e refrigerantes).

TOMBO DA POLENTA E A PISA DE UVAS

Mantendo a tradição italiana presente da festividade, o Tombo da Polenta e a Pisa da Uva acontecerão sempre aos domingos, a partir das 12h, começando pelo Tombo da Polenta, que simboliza a união familiar. Idealizada, preparada e organizada pela Associação Italiana de Valinhos, em conjunto com a Comissão Organizadora e a Paróquia São Cristóvão, a ideia do Tombo da Polenta e da Pisa da Uva surgiu em 2014.

ADEGA & RESTAURANTE QUINTA DO OLIVARDO

Uma outra ótima opção gastronômica e também para quem aprecia a culinária portuguesa é saborear as delícias do stand da Adega & Restaurante Quinta do Olivardo. Vale a pena conferir e experimentar o Bolinho de Bacalhau, queijo assado, Batata portuguesa no palito, vinhos artesanais e o suco de uva natural. Localizado em São Roque, interior do Estado do São Paulo, o empreendimento é do empresário Olivardo Saqui

PARQUE DE DIVERSÃO

Ao todo, o Parque de Diversão terá 20 tipos de brinquedos, permitindo que pessoas de várias idades possam aproveitar a 73ª Festa do Figo e 28ª Expogoiaba. Terá brinquedos para quem gosta de muita emoção até quem prefere somente curtir com os filhos – kamikaze; disko; magic dream; samba; brucomela; crazy dance; amor express; roda gigante; autopista; barco viking; trenzinho; cama elástica; fusca; truck; carrossel; helicóptero; aviões; carrossel disney; dumbo; e tobogã inflável.

INGRESSOS

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Pista, Área Vip Premium, Open Bar e Camarotes corporativos e individuais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://www.tycket.com.br/, ou na bilheteria do local. O evento terá entrada franca, todos os dias, até às 17h. Após esse horário, haverá cobrança de ingresso para os dias 13, 19, e 26 de janeiro. Para os setores Área Vip Premium, Open Bar e Camarote Corporativo e Individual, terão vendas de ingressos todos os dias. Às sextas-feiras os portões abrem às 17h e aos sábados e domingos às 9h. No dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião – Padroeiro da cidade – os portões também irão abrir às 9h.

FESTA

A Festa do Figo é comemorada todos os anos desde 1939. Conhecida nacionalmente como “Capital do Figo Roxo”, Valinhos realiza há décadas a tradicional festa. O evento conta com exposição e venda de frutas, praça de alimentação, shows, e claro, muitas comidas típicas. A festa teve sua primeira edição em 1939 e foi constituída para juntar recursos financeiros para a construção da Igreja Matriz de São Sebastião (padroeiro da cidade). O principal incentivador do festejo foi o então jovem e recém-chegado padre Bruno Nardini.

Uma das criações dele foi o Festival da Colheita, para a população comprar muitas frutas, entre elas o figo roxo. A fruta que dá o nome à festa veio através de um imigrante italiano chamado Lino Busatto. Ele chegou em Valinhos e implantou, na década de 1910, a criação do figo roxo. Na mesma época foi iniciada a produção da fruta em larga escala por diversos produtores da região.

SHOWS

12/01 – Pixote (entrada franca)

13/01 – Zé Neto & Cristiano

14/01 – Guilherme & Santiago (entrada franca)

19/01 – Ana Castela

20/01 – Mayck e Lyan e Vini Drumond (entrada franca)

21/01 – Turma do Pagode (entrada franca)

26/01 – Jorge & Mateus

27/01 – Cezar & Paulinho (entrada franca)

28/01 – Ira! (entrada franca)

73ª FESTA DO FIGO E 28ª EXPOGOIABA

Data: 12 a 28 de janeiro

Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini – Rua Dom João VI, 82 – Jardim Planalto – Valinhos/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/festadofigo.valinhos/