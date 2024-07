Quer se sentir bem? Cuide da alma. É um processo. Quer ser mais saudável? Cuide do corpo. É um processo. Exige treino, muito treino. Quer se comunicar melhor? Estude. Aprenda as técnicas. É um processo. Exige treino.

A Literare Books International acaba de lançar o livro “Passo a passo para falar bem em público”, dos renomados especialistas em oratória Reinaldo e Rachel Polito. Reconhecidos por sua vasta experiência e didática ativa, Reinaldo e Rachel prepararam esta obra para compartilhar as principais técnicas e estratégias de oratória, demonstrando de forma prática como aplicar esses conceitos para aprimorar a comunicação em público.

Com 35 livros publicados, Reinaldo Polito é uma referência no ensino da oratória no Brasil. Rachel Polito, em seu 10º livro, também traz sua expertise e experiência para enriquecer ainda mais esta obra. Esta é a sexta obra que os autores escrevem em coautoria. Juntos, eles formam uma dupla imbatível na arte de ensinar a falar bem em público.

“O que mais desejamos é que os leitores gostem, aproveitem e possam aprender a falar em público seguindo cada uma das lições que elaboramos com tanto cuidado. O objetivo foi o de dar em cada passo as mesmas orientações que temos dado aos milhares de alunos que treinamos nas últimas décadas. Sabendo qual seria, possivelmente, as dúvidas que surgiriam a cada momento, nós nos antecipamos e demos as orientações no próprio corpo do texto”, afirma Reinaldo Polito.

“Passo a passo para falar bem em público” é uma obra para quem deseja aprimorar suas habilidades de comunicação. Dividido em 30 passos claros e acessíveis, o livro cobre desde o uso correto da voz, vocabulário e gestos até a postura e a estruturação do discurso. Cada aspecto é abordado de forma simples e organizada, facilitando a aplicação prática por qualquer pessoa, independentemente de sua experiência Oratória: O Segredo para o Sucesso Profissional e Pessoal.

Os leitores aprenderão a planejar e executar cada etapa de um discurso, desde a introdução até a conclusão, além de adaptar sua mensagem às características e expectativas do público, seja ele jovem, idoso, leigo ou especialista. Os autores compartilham segredos testados e comprovados ao longo de décadas de experiência no ensino da oratória.

Cada capítulo atende a uma questão específica da comunicação. No final de cada capítulo, há um lembrete para recordar a essência do texto.

Oratória: o segredo para o sucesso profissional e pessoal

A habilidade de se comunicar bem em público é uma competência essencial na vida profissional e pessoal. Na esfera profissional, a capacidade de transmitir ideias de forma clara e convincente pode ser o diferencial que coloca alguém em uma posição de liderança. Em entrevistas de emprego, reuniões, apresentações e negociações, uma boa oratória pode influenciar decisivamente os resultados.

Na vida pessoal, a habilidade de se expressar de maneira eficaz fortalece relacionamentos, aumenta a autoestima e abre portas para novas oportunidades. Seja em eventos sociais, atividades comunitárias ou até mesmo na convivência diária, comunicar-se bem é fundamental para construir conexões significativas e transmitir confiança.

Investir no aprendizado da oratória é investir no próprio desenvolvimento pessoal e profissional. “Passo a passo para falar bem em público” é um verdadeiro guia para quem deseja transformar sua comunicação e alcançar novos patamares de sucesso. Aproveite essa oportunidade única e descubra como a arte de falar bem em público pode mudar sua vida.

SOBRE OS AUTORES

Reinaldo Polito – Mestre em Ciências da Comunicação e professor de oratória nos cursos de pós-graduação em Marketing Político, Gestão Corporativa e Gestão de Comunicação e Marketing na ECA-USP. Presidente Emérito da Academia Paulista de Educação. Escreveu 35 livros com mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos em 39 países.

Rachel Polito – Mestre em Comunicação e Consumo, master em Tecnologia Educacional, pós-graduada em Marketing e com especializações em Planejamento Estratégico – EUA, e em Retórica e Persuasão (Harvard X, EUA). Autora de nove obras, diversas publicações internacionais e best-sellers na área de comunicação. Tem experiência internacional, ministrando cursos de comunicação verbal em inglês em diversos países. Foi professora de graduação e pós-graduação das principais universidades do país, como USP, FAAP, ANHEMBI MORUMBI, FECAP entre outras. É diretora do curso de Expressão Verbal Reinaldo Polito. Atua na área há mais de 25 anos.