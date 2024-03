O Pastor Aílton Gonçalves Dias, líder da igreja Presbiteriana de Americana

é um dos nomes cotados pra ser vice de Giovana. Sempre ativo na política da cidade, foi secretário de Promoção Social no governo Omar Najar (MDB) e ainda está filiado no partido. Mas disse ao NM que está de saída da legenda.

O caminho de Aílton hoje seria o PSB. A vantagem do seu nome como vice seria quebrar parte da resistência que Giovana enfrenta no meio evangélico ou de centro direita da cidade.

Na semana passada, ela falou ao NM e disse estar pronta para a campanha e tem até buscado estabelecer conversas com várias frentes políticas de Americana.

Pastor Aílton tem entrada em vários grupos da região central da cidade e seu nome poderá elevar o patamar da candidatura em dois quesitos sensíveis a Giovana- idade e voto mais conservador.

