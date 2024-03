Já começou a contagem regressiva para o Lollapalooza, o evento mais esperado pelos amantes da música alternativa. Entre os próximos dias 22 e 24, o festival promete ser um espetáculo com shows muito esperados, dança, comida e diversão. No entanto, com o Brasil enfrentando um aumento histórico nos casos de dengue, é preciso cuidados adicionais para aproveitar cada momento sem preocupações, cuidando da saúde, escolhendo roupas adequadas e reservando tempo para descansar.

Para se proteger contra a dengue, seja no Lollapalooza ou em qualquer outro evento ao ar livre, a Dra. Letícia Jacome, clínica geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, recomenda usar repelente de insetos regularmente, vestir roupas de manga comprida e calças para minimizar a exposição da pele ao mosquito Aedes aegypti..

Além disso, é preciso estar com a vacinação em dia, especialmente para Covid-19. “Mantendo essas medidas preventivas, os participantes podem aproveitar o evento com mais segurança e tranquilidade”, completa.

Mantenha-se hidratado

A Dra. Letícia Jacome enfatiza a importância da hidratação, principalmente para quem vai aproveitar os shows sob o forte sol. “Beber água constantemente é crucial, e é importante que seja de fontes confiáveis. Evite dividir garrafas e modere na ingestão de álcool para prevenir a desidratação”, recomenda.

Ela também alerta sobre o consumo de cafeína em bebidas energéticas, que pode ser prejudicial. “Cuidado com a cafeína, pois em altas doses pode acelerar o ritmo cardíaco. A ingestão máxima segura é de 400 mg por dia, e uma lata de energético contém aproximadamente 114 mg. Se você tem problemas cardíacos, é melhor evitar”, aconselha e acrescenta “não se esqueça de ir ao banheiro regularmente para eliminar líquidos e manter o corpo confortável”, adiciona a médica.

Alimentação energizante

Para ter energia de sobra para os shows, opte por alimentos leves e de rápida digestão, como saladas e frutas. “Escolher esse tipo de alimento não só ajuda a manter o corpo nutrido, mas também evita a sensação de desconforto que pode vir com refeições mais pesadas. Carboidratos complexos, como grãos integrais e legumes, também são uma excelente opção, pois liberam energia gradualmente, mantendo você animado por mais tempo.”, destaca.

Evite alimentos ricos em gorduras e açúcares simples, que podem causar picos e quedas de energia. “Além disso, é crucial verificar as condições de higiene dos locais onde adquire suas refeições. Comer em locais limpos e que respeitam as normas sanitárias é fundamental para prevenir doenças transmitidas por alimentos e garantir que sua única preocupação seja qual será a próxima atração a curtir”, diz.

Vista-se para o conforto

O bem-estar durante o festival é fundamental, e isso começa com a escolha do que vestir. “Use roupas soltas e sapatos confortáveis. Se estiver calor, proteja-se do sol com protetor solar e acessórios como chapéus ou bonés”, sugere a especialista.

Ela também recomenda preparar um kit de primeiros socorros com remédios essenciais para dores de cabeça, musculares e outros imprevistos.

Descanse para curtir mais

O Lollapalooza é uma maratona de diversão, mas não descuide do descanso. “Dormir bem é parte essencial da experiência, o ideal é não negligenciar o sono e dar um tempo para descansar e recuperar as energias. Cuidar da saúde física e mental é tão importante quanto curtir a música e as atividades”, lembra a Dra. Leticia