SENAI abre inscrições para cursos gratuitos em Santa Bárbara

Com apoio da Prefeitura, o SENAI “Alvares Romi” de Santa Bárbara d’Oeste está com inscrições abertas para os cursos gratuitos presenciais “Ajuste e Reforma de Roupas” e “Elevação de Paredes em Alvenaria”. Os cursos têm início em 1º e 9 de abril, respectivamente, com vagas limitadas.

O curso “Ajuste e Reforma de Roupas” tem como objetivo o desenvolvimento de competências técnicas operacionais de costura para ajustes de roupas, de acordo com procedimentos técnicos, normas ambientais de saúde e segurança. Os encontros serão de segunda e sexta-feira, das 13 às 17 horas, no SENAI “Alvares Romi”, localizado na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial. A previsão de conclusão de curso é 29 de abril de 2024, com carga horária de 36 horas.

O “Elevação de paredes em alvenaria” desenvolve competências em atividades de elevação de paredes em alvenaria de elementos de concreto e cerâmica e uso de equipamentos, ferramentas e instrumentos específicos. Ele será realizado na Associação Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras, às terças, quartas e sextas-feiras, das 18 às 22 horas. Com carga horária de 60 horas, o curso segue até 17 de maio.

Mais informações podem ser obtidas no WhatsApp (19) 3499.1477.