Uma réplica ultra-realista de um rosto humano conectada a um software onde todo o processo de aplicação facial com seringas é mensurado e avaliado, é a mais recente ferramenta educacional da área de saúde e estética desenvolvida inteiramente no Brasil. O SimMics, como foi batizado, é fruto da parceria entre a BA.IO e a ENG DTP Multimídia, duas empresas 100% nacionais, e será lançado num evento na capital paulista de 21 de março.

Projetada para treinar e aprimorar habilidades na aplicação de diversos fármacos faciais, desde toxina botulínica até anestesias, o SimMics oferece uma experiência realista inigualável no setor. Equipado com sensores e com cobertura muito semelhante à textura e densidade da pele humana, ele permite aplicação de medicamentos usando uma seringa conectada a um software que analisa a precisão do local, ângulos e quantidade de substância administrada.

A tecnologia que mapeia todo o processo de treinamento de aplicações no rosto e verifica amplamente a performance do aluno foi desenvolvida pela BA.IO. A empresa é referência em desenvolvimento de tecnologia voltada ao setor da saúde que foi responsável, por exemplo, pela 1ª prótese customizada fabricado por impressão 3D em titânio certificada pela FDA (Food and Drug Administration, agência federal de vigilância do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos). “O processo de aprendizado é potencializado pela repetição, no entanto, no setor da saúde, essa prática nem sempre é viável. Oferecemos aos alunos uma experiência imersiva e tecnológica para o treinamento de aplicação de fármacos na região da face. Os alunos têm a oportunidade de aprimorar suas técnicas e avaliar sua performance em um ambiente seguro, explorando infinitas possibilidades e permitindo repetições para alcançar a excelência.” explica Felipe Marques, cofundador da BA.IO.

Já a ENG DTP & Multimídia, parceira no projeto inovador, tem 40 anos de atividades no ramo tecnológico, já capacitou 60 mil alunos, é especialista em ensino virtual e trouxe o Digital Twin para o Brasil. “Estamos em amplo processo de digitalização e virtualização do ensino, este futuro já é presente e, por termos acompanhado toda esta evolução nas últimas quatro décadas, estamos lançando esta ferramenta, em parceria com a BA.IO, que é um recurso inédito desenvolvido e patenteado no Brasil”, conta Álvaro Venegas, fundador da ENG DTP & Multimídia.

Estima-se que o SimMics alcance mais de 20 universidades brasileiras em 2024 e seja um recurso inovador para mais de 16 mil alunos de medicina, enfermagem e odontologia.