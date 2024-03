Americana possui 128 supermercados e afins cadastrados na prefeitura

A cidade de Americana possui, de acordo com a Unidade de Tributação, setor de Cadastro de Atividades da prefeitura municipal, 128 empresas com inscrição aberta e que contam com os dois CNAEs relativos a supermercados em seus registros.

Esse número engloba também estabelecimentos como os atacadões, casas de carne e varejões, por exemplo.

Recentemente, a prefeitura divulgou a chegada de mais uma grande rede na cidade, a Delta Supermercados. Com isso, o novo nome acirrará a concorrência entre os grandes Pague Menos, São Vicente, Paraná e Savegnagno.

