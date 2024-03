Emprega FAM reúne 5 mil pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho

Currículos em mãos e muita disposição para andar as 33 salas do Emprega FAM, cada uma delas com uma empresa participante do evento.

Os portões foram abertos às 8h00 e fechados às 16h00, neste período 5 mil pessoas passaram pela Faculdade de Americana nesta segunda-feira, dia 18, em busca de uma das 2 mil vagas oferecidas na feira.

“Esta sexta edição foi muito importante, foram recordes de vagas e de empresas participantes. Agradecemos todos que, de alguma forma, participaram do Emprega FAM. É uma maneira da FAM colaborar juntamente com as empresas para aqueles que buscam uma primeira oportunidade ou recolocação no mercado de trabalho”, comentou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Bons exemplos não faltam e dão força para aqueles que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. A empresa Santista Têxtil S/A recrutou 25 pessoas para início imediato. Os candidatos agora partem para os tradicionais exames de admissão. “A gente está treinando pessoas, analisa o perfil e fazemos uma pré triagem para adiantar nosso processo”, disse a recrutadora da Santista, Ariane Ramos.

As redes de Supermercados São Vicente e Pague Menos também participaram do evento com vagas nas mais diferentes áreas do varejo alimentar como açougueiro, repositor, operador de caixa, entre outras. O São Vicente, por exemplo, realizou uma pré-triagem, já encaminhando os candidatos para entrevista com os gestores das lojas.

Nathalia Secco é uma das recrutadoras da agência A Executiva, de Americana. No ano passado, assim como muitos candidatos, entregou de sala em sala seu currículo e conquistou uma vaga. “No ano passado vim aqui e depois de uma semana fiz uma entrevista e um mês depois estava trabalhando”, disse.