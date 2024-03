“Visite SBO”: novo Roteiro Turístico visita Criatório Pestana

O Visite SBO abriu mais uma oportunidade de Roteiro Turístico à população. Realizado no dia 21 de abril, o passeio terá novamente Aurora Viagens e Turismo, empresa já credenciada no edital de Chamamento Público para Credenciamento de Agências de Turismo que segue com inscrições abertas. O roteiro completo está disponível no site visitesbo.com

O encontro está marcado às 9 horas em frente ao “Mercadão da Cidade”, com saída prevista às 9h15, em transporte turístico com destino ao Criatório Pestana, na região da Areia Branca. No local, os participantes terão a apresentação e manuseio dos animais silvestres, tour guiado, com mini fazendinha e área de lazer, além de almoço (bebida à parte). O retorno está programado ao “Mercadão da Cidade” às 14h30, com direito à casquinha da “Varaninho Sorvetes”.

Os valores são (por pessoa): R$ 50 (0 a 3 anos), R$ 85 (4 a 9 anos) e R$ 120 (acima de 10 anos), com forma de pagamento à vista no crédito, débito ou pix.

Mais notícias da cidade e região

Edital para Credenciamento de Agências de Turismo

Até dia 17 de outubro de 2024, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) segue com o edital de Chamamento Público para Credenciamento de Agências de Turismo. Intitulado “Visite SBO”, o intuito é fomentar o turismo local e planejar Roteiros Turísticos que reúnam atrativos turísticos públicos ou privados situados no Município.

As inscrições estão disponíveis no site culturasbo.com/editais. O Edital atende aos dispositivos do Plano Diretor de Turismo, regulamentado por meio da Lei Municipal n° 3.958, de 19 de julho de 2017, e do Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo, regulamento por meio do Decreto Municipal n° 7.087, de 21 de julho de 2020.

Segundo o edital, podem se credenciar agências de turismo, habilitadas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, constituídas como Pessoa Jurídica, interessadas em comercializar roteiros turísticos que reúnam atrativos turísticos situados no Município de Santa Bárbara d’Oeste, públicos ou privados, cuja gestão será de inteira responsabilidade da credenciada, sob a chancela “Visite SBO”.

Dúvidas e informações referentes ao Chamamento poderão ser esclarecidas e/ou obtidas por meio do endereço turismo@santabarbara.sp.gov.br e/ou via telefone (19) 3455.7000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.