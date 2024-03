Sardelli fala ao NM e exalta serviços da prefeitura

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) fez um bate papo

com o NM na última sexta-feira. Na pauta, as eleições municipais deste ano, a administração que ele vem fazendo há 3 anos e 3 meses e o que pode acontecer nos próximos meses até o final da eleição.

Leia + sobre política regional

Acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) e do secretário de Educação Vinícius Ghizini, Sardelli falou de como vê a administração municipal e dos desafios. Ele afirma que gostaria de contar novamente com o apoio do ex-prefeito Omar Najar (MDB), que tem tecido críticas ao governo mas ainda não definiu se vem candidato a prefeito.

SAÚDE OK- O prefeito disse estar muito satisfeito com os aparelhos de saúde ofertados na rede municipal e com o serviço prestado. Para ele, os ‘erros’ que eventualmente tenham ocorrido nos últimos meses são somente pontuais e a prefeitura hoje trabalha observando muito a qualidade do serviço.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP