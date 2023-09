Pastor do Zanaga recebe homenagem na Câmara Municipal

Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB), que concede a Medalha “Pastor Antônio Munhoz” ao Pr. Rafael Alves de Araújo, do Zanaga, foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira, na Câmara Municipal de Americana.

“O pastor Rafael Alves de Araújo foi por longos anos líder do grupo de jovens, ajudando muitos jovens do bairro a vencerem o vício em entorpecentes, com parcerias com casas de recuperação. Atendendo seu chamado, ingressou no pastoreio a partir de 2008, mantendo sua dedicação à população com a implantação de projetos sociais como Curso Profissionalizante de Padeiro e Confeiteiro; Projeto Bola de Ouro; Projeto de Horta Comunitária; Projeto Escola de Inglês; Projeto Escola de Música, e o principal e mais conhecido projeto, o Restaurante Popular Prato Cheio, hoje com duas unidades, uma no bairro Antônio Zanaga e outra no bairro da Praia Azul. Sempre com o compromisso de ajudar as famílias necessitadas com cestas básicas, roupas e apoio espiritual. Com um engajamento social que se destaca, o Pastor Rafael é um nome que merece o reconhecimento e homenagem como forma de retribuição a tudo que faz pela sociedade americanense. Um ser humano que leva a palavra de Deus em cada uma de suas ações”, disse Juninho.

LEIA TAMBÉM: Câmara de Americana cria sua 12ª medalha de mérito

Vice-Presidente da Associação Evangélica Nazarenos de Americana – AENDA, o Pastor é um grande representante e atuante na região do Zanaga. A cerimônia de entrega da medalha ainda será marcada.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP