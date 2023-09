Piovezan libera R$ 1 milhão para a Santa Casa HSB

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan,

anunciou nesta terça-feira (19) a liberação de R$ 1 milhão para a Santa Casa | Hospital Santa Bárbara. O recurso é oriundo do Governo do Estado de São Paulo, com despacho já assinado pelo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Vieira de Paiva. A liberação do recurso consta, inclusive, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.



A notícia da liberação do recurso, destinado à custeio e materiais de consumo foi compartilhada pelo prefeito ao presidente da Santa Casa, Aparecido Donizete Leite, e ao administrador da entidade, Nei Mascarenhas.

“O nosso trabalho é baseado sempre em oferecer o melhor às pessoas. Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário de Saúde, Eleuses Vieira de Paiva, ao secretário de Governo, Gilberto Kassab, e também ao sempre deputado Ataíde Teruel, que ajudou nesta intermediação. Agradeço também à diretoria da Santa Casa pelo trabalho fundamental em preparar a documentação necessária na soma de esforços para mais esta conquista”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

