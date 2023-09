O Procon de Americana está oferecendo uma vaga de estágio para estudantes de Direito. A carga horária é de 30 horas semanais, com bolsa de R$ 1.008,00 e auxílio-transporte de R$ 126,00.

Os interessados nas vagas disponíveis no Procon devem enviar o currículo para o e-mail procon@americana.sp.gov.br ou entregá-lo pessoalmente no primeiro piso do Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85.

