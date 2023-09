Influencer publica própria morte no insta (câncer)

Influencer britânica morre de câncer de mama aos 35 anos

A influenciadora britânica Nicky Newman morreu ontem aos 35 anos — a anunciou a própria morte numa postagem se despedindo dos 300 mil seguidores. Ela vivia com a doença incurável desde os 30 anos, e compartilhava no Instagram sua rotina de tratamento.

Ela anunciou a própria morte com texto no Instagram:

“Se você está lendo isso, significa que eu morri. Mas eu aguentei por 5 anos e meio, nada mal para um câncer de mama estágio 4, né? Não quero saber de nenhuma baboseira de ‘ela lutou sua batalha’. Eu não perdi nada, o câncer eventualmente se espalhou e tudo bem, todos sabíamos que isso aconteceria (…) Por favor, prometam apreciar as pessoas ao seu redor, e abracem muito seus amigos e família! Agarrem a vida! Você nunca sabe de verdade o que o futuro guarda — então não subestime nada”.

