Alckmin vem ao interior para encontro com prefeitos

Alckmin no interior- Águas de São Pedro receberá o AMPPESP Fomenta,

maior encontro de municípios de pequeno porte do Brasil. Essa será a segunda edição do encontro e acontecerá entre os dias 26 a 30 de setembro no Centro de Convenções de Águas de São Pedro. Serão 35 painéis e mesas de debate, que contarão com a presença de mais de 50 personalidades, entre autoridades, especialistas nas mais diversas áreas e também nomes de destaque na internet. Entre os destaques, estão o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramuth; o influencer e ex-BBB Pyong Lee e a jornalista Giuliana Morrone. As inscrições para o AMPPESP Fomenta são gratuitas e podem ser realizadas através do Sympla.

O prefeito de Cordeirópolis – SP e presidente da AMPPESP, José Adinan Ortolan, destaca que há um esforço da entidade para promover ao máximo possível conhecimento técnico e inovador no AMPPESP Fomenta. “Estamos trazendo não apenas grandes nomes da política nacional, mas também especialistas em áreas que os municípios de pequeno porte precisam avançar nas suas gestões”, reforça Ortolan. Por isso, além de temas recorrentes, como reforma tributária, licitações e governança, também haverá espaço para refletir sobre o poder da mente humana e analisar os cenários políticos e econômicos do País. A programação completa segue abaixo.

Além da parte expositiva, o AMPPESP Fomenta contará com um pavilhão de exposições com 26 estandes voltados ao fornecimento de tecnologias de gestão de serviços públicos. Além disso, haverá assinatura de convênios entre municípios previamente aptos e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento; Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e o Ministério do Trabalho e Emprego. Dessa forma, o evento incide diretamente para que mais políticas públicas cheguem à população.

Turismo e termalismo – paralelo ao AMPPESP Fomenta, acontecerão o II Encontro de Turismo Termal e Bem-Estar e o I Congresso Internacional de Turismo, Termalismo, Saúde e Bem-Estar (ICITTSBE). Os eventos são promovidos pela Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP) e tem o objetivo de destacar a importância histórica, social e econômica do termalismo. Para isso, serão realizadas atividades acadêmicas, palestras, vivências e exposições sobre as águas termais e curativas, além de práticas integrativas, de lazer e cultura. As atividades seguem até o dia 29 de setembro, quando ocorre uma visita técnica aos pontos de destaque turístico de Águas de São Pedro.

Como participar – as inscrições para o AMPPESP Fomenta são gratuitas e estão abertas a todos os interessados. O credenciamento é realizado através do Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/amppesp-fomenta-2023/1841532). O presidente da AMPPESP, José Adinan Ortolan, acredita que o interesse pelo evento tende a ser maior que o alcançado na edição anterior, em 2021. “Tivemos um grande êxito em Brotas, que superou nossas expectativas. Agora, com a pandemia sob controle e com o bom trabalho realizado, estamos seguros que o AMPPESP Fomenta será um grande sucesso”, completou Ortolan.