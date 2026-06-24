Vereador protocolou pedidos para regiões de Americana; obras de pavimentação, recapeamento, mobilidade urbana, lazer, esporte e revitalização de espaços públicos

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana 13 emendas para o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. São obras para diferentes regiões de pavimentação, recapeamento, mobilidade urbana, lazer, esporte e revitalização de espaços públicos.

O projeto de lei nº 52/2026, de autoria do Poder Executivo, traça as linhas mestras e os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano e contempla as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entre as emendas apresentadas estão a nº 01, que prevê a pavimentação asfáltica da Rua Maycon Ferreira Lima (antiga Rua Cinco), no Jardim Boer II, e as voltadas ao recapeamento de vias importantes, como a nº 02 (Rua Bilbão), nº 04 (Rua Progresso), nº 05 (Rua Ternura), nº 06 (Avenida Roma), nº 08 (Rua Toledo) e nº 09 (Rua Mauro Schiavoni), beneficiando moradores dos bairros Jardim Helena e Jardim Bertoni.

Pensando na mobilidade e acessibilidade, o vereador apresentou a Emenda nº 03 que propõe o recapeamento e a implantação de calçamento na Avenida Comendador Lísio Bertone, no Jardim Boer, enquanto a Emenda nº 12 solicita o alargamento da Avenida Parma, no Jardim Mirandola.

Na área de esporte e lazer, Pastor Miguel Pires protocolou a Emenda nº 07, para instalação de uma praça de esportes na área da Rua Dignidade, no Jardim Boer, além da Emenda nº 10, que prevê a implantação de uma academia ao ar livre na Praça da Amizade. Complementando as melhorias no local, a Emenda nº 13 solicita a instalação de banheiros na mesma praça, localizada na Rua Prosperidade.

Já a Emenda nº 11 busca a revitalização do Viaduto Ministro Ralph Biasi (Viaduto Centenário), importante ponto de ligação e referência para a cidade. De acordo com o vereador, são melhorias que abrangem diferentes regiões de Americana.

“As emendas foram elaboradas com base nas necessidades apontadas pela população e têm como objetivo promover mais segurança, mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para os moradores. Seguiremos trabalhando para que esses investimentos se tornem realidade e beneficiem toda a comunidade”, destacou o vereador Pastor Miguel Pires.

Sessão extra

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira, dia 25, a partir das 9h, uma sessão extraordinária para discussão e votação do projeto de lei nº 52/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para 2027.

O projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. A lei traça os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento para 2027 e deve respeitar as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir que nenhuma área do município fique sem receber recursos. A estimativa aponta que o Executivo deverá ter a receita de R$ 1.654.819.500,00, com as despesas principais previstas em R$ 383.568.000,00 na área da saúde e R$ 327.094.100,00 na área de educação.

A sessão extraordinária acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, às 9h. A TV Câmara transmite ao vivo através do site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).