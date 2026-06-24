O ex-prefeito de Paulinia Edson Moira foi preso esta terça-feira no litoral Paulista.

Ele é acusado de desvio de recursos e sonegação de impostos. Foi candidato na ultima eleição e ficou em segundo lugar, à frente do deputado estadual Dirceu Dalben.

Fala o ex-prefeito

Gravado no momento da prisão, Moura pediu que fosse registrado que estava senso preso por questões ‘fiscais’ (imposto) e não por causa da política.

Ele também era cotado para vir candidato a deputado novamente nas eleições deste ano.