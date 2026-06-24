Prefeitura monta telão para torcida assistir o jogo, às 19h, no Centro de Eventos A Poderosa; evento terá food trucks, DJ e show musical

Após a vitória contra o Haiti, é a hora do Brasil garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. A Prefeitura de Hortolândia realiza a terceira Fan Fest para o jogo Brasil X Escócia, nesta quarta-feira (24).

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É o último jogo da seleção canarinho na fase de grupos. O evento será, às 19h, no Centro de Eventos A Poderosa, localizado na rua Anibal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel.

Para deixar a torcida ainda mais animada, o evento terá música com o DJ Cristiano Rocha, antes e no intervalo do jogo. Depois, se possível com mais uma vitória do Brasil, a torcida vai poder comemorar com o show do grupo de pagode PR9. A Fan Fest terá ainda food trucks de empreendedores parceiros da Secretaria de Cultura. De acordo com a Secretaria de Cultura, a segunda Fan Fest, promovida no Jardim Amanda, na sexta-feira (19/06), teve público de 1.500 pessoas.

Fan Fest de Hortolândia – Brasil X Escócia

Data: 24/06 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel

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