A presença massiva e agressiva de publicidade de casas de apostas (bets) nas transmissões da CazéTV transformou-se no principal foco de debate e controvérsia pública no cenário esportivo e digital brasileiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Críticos, telespectadores e autoridades apontam que o canal ultrapassou limites saudáveis ao misturar o conteúdo editorial com o incentivo direto ao jogo de azar.