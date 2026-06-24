A presença massiva e agressiva de publicidade de casas de apostas (bets) nas transmissões da CazéTV transformou-se no principal foco de debate e controvérsia pública no cenário esportivo e digital brasileiro.
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Críticos, telespectadores e autoridades apontam que o canal ultrapassou limites saudáveis ao misturar o conteúdo editorial com o incentivo direto ao jogo de azar.
O Foco da Polêmica CazeTV x Bets
- Divulgação de “Odds” ao Vivo: Narradores e comentaristas sugerem palpites em tempo real, inclusive destacando cotações de alto risco e baixa probabilidade.
- Invasão Gráfica na Tela: O público reclama de banners publicitários fixos ocupando grandes partes da tela enquanto a bola está rolando.
- Normalização do Vício: Analistas e jornalistas apontam um estímulo ativo à ludopatia (vício em jogos) em um momento de grave crise social e financeira no país.
- O Modelo de Financiamento: Defensores do canal argumentam que as parcerias comerciais agressivas (como a feita com a operadora KTO) são fundamentais para custear os direitos e manter a transmissão 100% gratuita.
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