Pastor Miguel Pires discute limpeza de áreas públicas com secretária de Meio Ambiente

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) reuniu-se na sexta-feira (13) com a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, para discutir demandas dos moradores dos bairros Jardim Boer e São Luiz sobre roçagem de mato alto em áreas públicas.

Durante o encontro, a secretária esclareceu que os trabalhos de manutenção têm enfrentado interrupções em razão do período chuvoso, que impossibilita a execução de serviços essenciais e contribui para o crescimento acelerado da vegetação. Andréa afirmou ainda que a secretaria tem buscado alternativas para manter o cronograma de ações e realizado uma força-tarefa nas escolas municipais, com o objetivo de garantir que o retorno dos alunos ocorra com mais segurança e em condições adequadas.

Pastor Miguel destacou o diálogo entre os poderes Executivo e Legislativo. “Agradeço à secretária pela atenção e pela pronta disposição em nos atender. Reforço a importância da continuidade dos serviços, especialmente nos pontos críticos e nos espaços de uso coletivo, como praças e áreas públicas, que são essenciais para a segurança e o bem-estar da nossa população”, comentou o parlamentar.

